Москва, , 08:54 — REGNUM Февральская температура воздуха в России в нынешнем году будет колебаться в пределах климатической нормы. Об этом 15 января рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По данным синоптика, приведённым ею в интервью «Российской газете», в столичном регионе России февральская норма температуры составляет — 2 … — 7 °C в дневное время и — 12 °C ночью при 36 мм осадков.

Также температура в пределах климатической нормы ожидается в Нижегородской, Кировской, Тверской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях и в республике Карелии. На севере Приволжского округа температура воздуха может составить до — 17 °C ночью и до — 11 °C днем.

При этом на юге Западной Сибири также ожидается температура в пределах нормы, которая составляет −17…−22°С ночью и −9…−14 °С днем, что не исключает возможности 30-градусных морозов. На востоке Эвенкии они могут быть ниже нормы — до — 50 °C в ночное время.

Кроме этого, синоптик рассказала, что на Камчатке, Сахалине, на севере и юге Урала, в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае температура может быть теплее, чем обычно.

Помимо этого, в феврале на юго-востоке Центрального округа ожидается возможный избыток осадков, а также в центральных и южных районах Красноярского края, Иркутской области, Забайкалье, востоке Амурской области, в Хабаровском крае и на юге Приморья. При этом дефицит осадков может быть в Якутии, в Оренбургской и на юге Челябинской областей, а также в Курганской области. На всей остальной территории осадки будут в норме, сообщили в Гидрометцентре.