Алма-Ата, Казахстан, , 08:37 — REGNUM Дом, в который врезался самолет авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, был построен с нарушением действующего законодательства, предает «Первый канал «Евразия» со ссылкой на администрацию Талгарского района Алма-Атинской области.

Отмечается, что дом находится в черте населенного пункта, но земельный участок, на котором был построен объект, является полевым наделом. В администрации района сказали, что в рамках действующего законодательства строительство жилья на данной территории запрещено.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2019 года в Алма-Атинской области Казахстана произошло крушение самолета авиакомпании Bek Air. При взлете воздушное судно потеряло высоту и врезалось в двухэтажное строящееся здание. В результате авиакатастрофы погибли 12 человек.

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