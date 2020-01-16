Наньчан, Китай, , 01:01 — REGNUM В общей сложности 411 тыс. жителей провинции Цзянси на востоке Китая были выведены из нищеты в 2019 году, а семь уездов в регионе больше не являются бедными, сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Согласно статистике, которая была представлена на днях, 100% сельских ветхих домов было отремонтировано, в то время как количество бедных горожан снизилось на 237 тыс. человек. Свыше 540 тыс. рабочих мест в городах было создано и более 625 тыс. фермеров нашли работу за пределами села.

В то же самое время 90% медицинских расходов для бедных пациентов было покрыто из правительственных средств. Цзянси планирует выделить 200 млн юаней ($29 млрд) на финансирование кампании по борьбе с нищетой в 2020 году.

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