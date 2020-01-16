Харбин, Китай, , 00:56 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая сохранялось высокое качество воздуха в 2019 году, сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Дни с хорошим качеством воздуха в регионе составили 93,3% от общего их числа в прошедшем году. В провинции были приняты меры улучшения качества экологической защиты, включая запрет на пал травы на открытом воздухе и использование малых угольных обогревателей. Провинция также постепенно отказывается от угольной электроэнергии, снижая при этом цены на электричество во время отопительного сезона.

Ожидается, что местные жители сэкономят в общей сложности 57 млн юаней (около $8,14 млн) благодаря снижению цен на электричество за время отопительного сезона 2019−2020.

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