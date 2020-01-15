Москва, , 17:49 — REGNUM Черемушкинский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры города о взыскании денежной компенсации с организаторов несогласованных летних митингов и обязал их выплатить 2,5 миллиона рублей в пользу государственного бюджета, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

По версии обвинения, во время несогласованных митингов в Москве 27 июля и 3 августа ГУ МВД Москвы, которое является третьим лицом в процессе, понесло ущерб в размере 2,5 миллиона рублей в связи с привлечением дополнительных сотрудников для обеспечения безопасности в городе.

По версии следствия, организаторами митингов являются блогеры, общественники и оппозиционеры: Алексей Навальный, Георгий Албуров, Иван Жданов, Любовь Соболь, Олег Степанов, Владимир Милов, Александр Соловьев и Илья Яшин.