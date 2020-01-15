Пекин, , 15:45 — REGNUM Игра Call of Duty Mobile стала самой скачиваемой мобильной игрой конца 2019 года. Об этом 15 января сообщает «Игромания».

В четвёртом квартале 2019 года игру скачали более 180 млн человек. Сообщается, что это второй самый успешный в истории старт для мобильной игры — первое место занимает Pokemon GO.

Напомним, Call of Duty Mobile вышла на мобильных устройствах 1 октября 2019 года. Проект был высоко оценён как игроками, так и критиками.

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