Волгоград, , 14:47 — REGNUM Крупную партию контрафактной табачной продукции на общую сумму свыше одного миллиона рублей изъяли сотрудники правоохранительных органов в городе Волжский Волгоградской области. Полицейские задержали владельца поддельных сигарет, 43-летнего местного жителя, сообщили 15 января в пресс-службе регионального УМВД.

В гараже мужчины оперативники обнаружили 38 тысяч пачек табачной продукции известных торговых марок. Установлено, что задержанный в течение года приобретал на территории другого региона сигареты с акцизными марками, изготовленными не на предприятии «Гознак». Контрафакт он реализовывал мелкими партиями индивидуальным предпринимателям в Волжском. В полиции предполагают, что сумма полученного дохода от незаконной деятельности составляет более трёх миллионов рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.