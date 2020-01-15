Токио, , 14:31 — REGNUM Разработчики из Bandai Namco 14 января опубликовали на своём YouTube-канале трейлер нового дополнения к игре God Eater 3. Он посвящён Фим, Арагами (чудовища во вселенной игры) в обличье маленькой девочки.

Новое дополнение подробнее раскроет героиню, а также добавит в игру новых врагов и костюмы. Разработчики планируют выпустить ещё два подобных аддона, которые расскажут о второстепенных персонажах оригинальной игры.

Напомним, экшен-игра God Eater 3 вышла в декабре 2018 года. Главные герои проекта — молодые люди, способные сражаться с огромными чудовищами Арагами при помощи «божественного оружия».

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