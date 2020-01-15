Нур-Султан, , 14:26 — REGNUM Павлодарский нефтехимический завод оштрафован за ненормативное обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение или содержащими радиоактивные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.

Административное нарушение по ст. 297 КоАП РК было выявлено во время проверки предприятия Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля. По итогам инспекции выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Отметим, нарушение ст. 297 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана субъектами крупного предпринимательства влечет штраф в размере 1000 месячных расчетных показателей, или 2,651 млн тенге ($7 тыс.).

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