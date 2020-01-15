Харьков, Украина, 15 января 2020, 12:43 — REGNUM Представители радикальных националистических группировок угрожают сорвать спектакль «Идея Фикс» российского актёра Марата Башарова, который запланирован на 20 января в Харькове, сообщило 15 января информационное агентство УНИАН.
Поводом для срыва спектакля экстремисты называют визиты Башарова в Крым. Они также обратились в СБУ и пограничную службу Украины с требованием закрыть актёру въезд на Украину.
В данный момент выкуплено около половины билетов на спектакль. Он также планируется к показу в Киеве, Одессе и Полтаве.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Украина запретила ввоз более 1 млн книг из России на основании «отрицательных заключений» экспертного совета Госкомтелерадио.
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Напомним, Украина считает Крым своей территорией и запрещает въезд иностранным гражданам, которые побывали на полуострове после его воссоединения с Россией. Крым вошёл в состав России в 2014 году после госпереворота в Киеве. Воссоединение с РФ поддержали более 95% участников общекрымского референдума.