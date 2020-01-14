Киев, 14 января 2020, 13:22 — REGNUM В 2019 году Украина запретила ввоз 151 российского издания, сообщила 13 января пресс-служба Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания Украины.
Всего ведомство издало 2171 запрет «на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, разрешённой к распространению на территории Украины».
Общий тираж российских книг, запрещены к ввозу на Украину, составил около 1 млн экземпляров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на Украину участницам российской музыкальной группы «Воровайки», поскольку они представляют «угрозу национальной безопасности».
Читайте также: Российской группе «Воровайки» запрещен въезд на Украину