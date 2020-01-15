Ноттингем, Великобритания, 15 января 2020, 10:43 — REGNUM Закрытое бета-тестирование ролевой игры Magic: Legends пройдёт весной 2020 года. Об этом сообщалось 14 января в ролике на официальном YouTube-канале проекта.
Принять участие в бета-тестировании смогут геймеры, прошедшие регистрацию на официальном сайте игры. Дата полноценного релиза проекта пока не сообщается.
Напомним, Magic: Legends основана на популярной карточной коллекционной игре Magic: The Gathering. Её оригинальная версия впервые вышла в 1993 году.
Читайте ранее в этом сюжете: Первый эпизод экшен-игры Bright Memory вышел на мобильных устройствах