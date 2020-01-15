Якутск, , 10:44 — REGNUM Перед Крещением Роспотребнадзор Якутии проверил качество воды в купелях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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«Результаты лабораторного контроля показали, что пробы воды в купелях Зелёного луга и Даркылах в Якутске соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и вирусологическим показателям», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Всего в Якутии планируют открыть для крещенских окунаний 35 купелей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье будет организовано 28 оборудованных крещенских купелей, во Владивостоке — 3.