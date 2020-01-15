Владивосток, , 10:09 — REGNUM В Крещение Господне в ночь с 18 на 19 января многие жители Приморья пройдут через купели, подготовкой и оборудованием которых занимается МЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе спасательного ведомства.

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По данным управления МЧС Приморья, всего в в регионе накануне праздника будет организовано 28 оборудованных крещенских купелей, отвечающих технике безопасности. Во Владивостоке будет оборудовано три таких места.

«Безопасность населения в период проведения Крещенских купаний будет осуществляться силами спасателей, бригад скорой помощи и полицейских», — уточнили спасатели.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям края соблюдать правила безопасности в местах проведения обрядов только в оборудованных и предназначенных для этого местах.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ивановской области запретил жителям региона окунаться в прорубь.