Прага, , 10:11 — REGNUM В многопользовательском шутере Arma III стартовали «бесплатные выходные». Об этом разработчики игры сообщили на официальном YouTube-канале проекта 14 января.

Опробовать игру бесплатно можно будет до 19 января 2020 года. При этом до 20 января на Arma III будет действовать скидка в 70%.

Напомним, Arma III — это тактический шутер от компании Bohemia Interactive. В нём есть как одиночная кампания, так и кооперативные миссии.

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