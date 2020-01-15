Москва, , 09:21 — REGNUM Министерство строительства РФ утвердила обновленный свод правил по проектированию и строительству домов престарелых, сообщают 15 января «Известия» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что документ снимает ограничение жилой площади в восемь квадратных метров на человека, увеличивает ширину коридоров для колясочников до двух метров и подразумевает создание специальных уборных для людей с ограниченными возможностями.

По данным издания, правила прорабатывались совместно с министерством труда и Всероссийскими объединениями инвалидов. Во внимание приняты предложения участников конкурса на лучший проект таких домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству оценить целесообразность строительства крупных психоневрологических интернатов. Глава государства также поручил кабинету министров рассмотреть вопросы совершенствования работы существующих психоневрологических интернатов. Доклад об этом должен быть представлен президенту до 15 марта.