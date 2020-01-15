Владивосток, , 04:08 — REGNUM Партия бронированных спецмашин прибыла по железной дороге во Владивосток, очевидцы утверждают, что машины были приняты сотрудниками Росгвардии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях Владивостока распространяются фотографии, сделанные в опознаваемом месте города, на фоне моста через бухту Золотой Рог. На фото видно несколько железнодорожных платформ со стоящими на них бронированными машинами без опознавательных знаков.

Ряд комментаторов утверждает, что машины данного типа предназначены для действий во время уличных беспорядков. В самой Росгвардии пока никак не комментируют обсуждаемую в соцсетях информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Росгвардии отчитался об итогах прошедшего года: войска получили много новой боевой техники и вышли на новый этап своего развития.