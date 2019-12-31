Москва, , 08:53 — REGNUM Одним из главных итогов 2019 года для Росгвардии стало повышение надежности охраны гособъектов. Об этом заявил директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов, поздравляя личный состав с наступающим Новым годом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

По словам Золотова, войска национальной гвардии вышли на новый этап развития.

«Приняты под защиту созданные в рамках общенациональных проектов комплексы транспортной и энергетической инфраструктуры в Крыму и на Чукотке. Совместно с коллегами из других ведомств личный состав войск активно участвовал в борьбе с терроризмом и экстремизмом, ликвидации последствий стихийных бедствий, обеспечении охраны Государственной границы. Одним словом, проделана масштабная работа», — заявил Виктор Золотов.