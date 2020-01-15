Хух-Хото, Китай, , 00:34 — REGNUM Внутренняя Монголия на севере Китая получит пять новых железных дорог в 2020 году, сообщают местные власти, передает 14 января агентство Синьхуа.

Железные дороги соединят регион с провинциями Шаньси, Хэбэй и Нинся-Хуэйским автономным районом Китая. Будучи связанными с уже существующей сетью, новые железнодорожные маршруты соединят Внутреннюю Монголию с районом Дельты Янцзы, Дельты Чжуцзяна и юго-западными районами Китая.

Внутренняя Монголия имеет более 14 тыс. км железных дорог по данным на конец 2019 года, что почти в девять раз превышает показатели 1978 года. Китай планирует расширить свою сеть скоростных железных дорог, которая и так является самой обширной в мире, добавив еще 2000 км новых линий в 2020 году.

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