Токио, , 19:26 — REGNUM Издательская компания Square Enix объявила о переносе релиза игры Final Fantasy VII Remake. Также стало известно, что откладывается дата выхода Marvel's Avengers. Об этом 14 января сообщил портал Digital Spy.

Ранее дата релиза Final Fantasy VII Remake была запланирована на 3 марта 2019 года, однако сейчас издатель сообщил, что игра выйдет 10 апреля, отметив, что решение о переносе было «непростым».

Студия Crystal Dynamics в свою очередь написала в блоге, что она вынуждена отложить релиз Marvel's Avengers на 10 сентября 2020 года, таким образом разочаровав всех фанатов комиксов Marvel, которые надеялись сыграть в игру уже весной.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Final Fantasy VII Remake будет разбита на несколько частей и не выйдет единым релизом. Предполагалось, что Marvel's Avengers выйдет в продажу 15 мая 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр