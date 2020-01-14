Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск градозащитников к правительству Петербурга по поводу застройки мыса Рожок. Мыс находится на правом берегу Невы, напротив Александро-Невской Лавры, там планировали возвести частный Дворец бракосочетаний, который в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM истец Павел Шапчиц назвал «обычным бизнес-центром».

Мыс расположен в створе Таллинской улицы, его выкупили у города в частную собственность за 5 млн рублей в 2009 году. Тогда же был утвержден и проект планировки территории (ППТ), который Шапчиц и Татьяна Красавина решили оспорить. В 2014 году в проект были внесены поправки.

Градозащитники противились незаконной засыпке части невской воды.

«Изначально мыс был по площади равен примерно 7 тыс. кв. метров, а по проекту планировки территорий стал равен 9 тыс. кв. метров. В суде были представлены данные аэрофотосъемок, картографические планшеты за многие годы. Там видно, что форма Рожка была совершенно другой — неровная береговая линия и маленький заливчик. И вот внезапно возникает проект планировки 2009 года, когда была утверждена береговая линия Невы, которая совершенно не соответствует реальной, изменена береговая полоса и радикально увеличена площадь застройки», — пояснил Шапчиц.

Сначала градозащитники пошли в Куйбышевский районный суд, чтобы признать незаконным разрешение на строительство, но в октябре 2018 года им отказали по причине того, что ППТ не был оспорен. Из-за этого они и принялись оспаривать ППТ.

В итоге 14 января 2020 года Горсуд Петербурга вынес решение по административному иску Красавиной и Шапчица к правительству Петербурга о признании постановления от 2009 года «недействующим с момента принятия», удовлетворив требования истцов.

Шапчиц добавил, что среди аргументов градозащитников были и формальные, так как, убеждены они, поправки в постановление от 2014 года были приняты без согласования с Министерством культуры, которое согласовало их лишь задним числом в 2019 году.

Истец добавил, что миссия ЮНЕСКО также высказалась против застройки мыса Рожок по итогам визита в Петербург в марте 2019 года.

Теперь решение может быть обжаловано во Втором апелляционном суде, а затем и в Верховном суде.