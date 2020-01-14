Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM Новую станцию Петербургского метрополитена «Дунайская», которая была открыта для пассажиров лишь в октябре прошлого года, вновь подтопило, из-за чего сотрудникам подземки пришлось спасать вестибюль подручными средствами — тряпками и полиэтиленовыми пакетами с баночками. Об этом сообщает очевидец в одной из социальных сетей.

Протечки на «Дунайской» (цитата группы «ДТП и ЧП") Https://vk.com/spb_today

«Станция Дунайская продолжает течь. Вода капает с потолка и образовывает подтеки на стенах. Тряпошные и ведёрковые службы на месте», — написал пользователь Владимир.

На опубликованных фото отчетливо видно, как свод арочного проема фойе станции упакован в полиэтиленовую пленку и скреплен строительным скотчем. Под этим нехитрым приспособлением, на случай прорыва скопившейся воды, заблаговременно установили пластмассовые ведерки. Также ручейки воды были замечены и у металлоискателей на входе в вестибюль и на стенах и полу наклонного хода станции «Дунайская».

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Добавим, ранее в Петербургском метрополитене и в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга протечки на новых станциях называли штатными и объясняли это тем, что на всех объектах, расположенных под землей, могут время от времени возникать водопроявления, которые обуславливаются геологическими условиями города.

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