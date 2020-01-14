Черкесск, , 12:47 — REGNUM В Карачаево-Черкесии стартовал проект «Земский учитель». Открыт прием заявок на участие в конкурсе, победителем которого станут почти 50 человек.

«В этом году в рамках проекта «Земский учитель» в школы республики будут трудоустроены 27 педагогов. В 2022 еще 22!» — написал глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

Он отметил, что участниками конкурса могут стать все желающие поработать в сельских школах и в населенных пунктах с населением менее 50 тыс. человек. Информация о вакансиях размещена на сайте минобра республики.

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Ранее сообщалось, что к участию в программе «Земский учитель» приглашаются педагоги в возрасте до 55 лет. Прием заявок продолжится до 15 апреля 2020 года. Тем, кто будет отобран по итогам конкурса, выплатят по 1 млн рублей.