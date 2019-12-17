Черкесск, , 12:32 — REGNUM В 2020 году в Карачаево-Черкесии стартует программа «Земский учитель». В сельские районы республики переедут 27 педагогов, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

В республике эта программа будет реализовываться впервые. Для участия в ней будут отобраны по конкурсу лучшие учителя, выразившие желание поехать работать на село либо в поселки городского типа с населением менее 50 тыс. человек.

К участию в программе приглашаются педагоги в возрасте до 55 лет включительно. Заявки от них будут приниматься с 10 января по 15 апреля 2020 года. Победившие в конкурсе получат по 1 млн рублей.