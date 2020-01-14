Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Энтузиаст по имени Дэн Кул представил свою версию дизайна консоли PlayStation 5, созданную в игре Dreams. Об этом 13 января сообщил портал IGN.

https://twitter.com/CanadianJediYT/status/1215733977220288512

Кул рассказал, что при создании своего дизайна он вдохновлялся девкитом консоли, который ранее появился в сети. В своей работе геймер представил приставку в нескольких цветах: чёрном, красном и белом.

Напомним, релиз консоли PlayStation 5 состоится в конце 2020 года. Официальная дата выхода пока не сообщается.

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