Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM В управлении Роспотребнадзора Петербурга по итогам 2019 года отметили увеличение количества обращений горожан, которые по большей мере жаловались на нарушение прав потребителей в сфере услуг и, чаще всего, в сфере жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба управления.

В 2019 году число обращений в органы Роспотребнадзора превысило показатель позапрошлого года — 48 691 заявлений, что на 8030 больше, чем в 2018 году. В большинстве жалобы подавали петербуржцы — 63,0%, следом городские власти — 36,6%, наименьшее количество заявлений подавали общественные организации — 0,4%.

Как и в прошлом году, по данным управления, в основном жалобы касались нарушений прав потребителей — 63,8%, а также в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения составила — 36,2%.

«В целом увеличение числа обращений к прошлому году на 21,7% обращений произошло за счет увеличения количества обращений на некачественное предоставление жилищно-коммунальных услуг (13,2%), услуг связи (12,9%) и на качество бытового обслуживания населения (12%)», — отметили в ведомстве.

Вторая сфера по частоте жалоб — розничная торговля. 36,8%% заявлений горожан касались нарушений торговли: продовольственными товарами — 31,9%, дистанционной — 27,2% и по образцам — 9,8%. Здесь также был отмечен рост числа обращений на нарушения в сфере розничной торговли составил к 2018 году — 20,4% или 1934 заявления.

Замыкает топ-три областей обеспечения — санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. В этой сфере чаще всего жаловались на условия проживания — 30,0%, организацию питания — 19,4% и пищевые продукты, добавки, продовольственное сырье, а также контактирующих с ними материалы и изделия, технологии их производства — 11%. Рост числа обращений в этой области также увеличился — 17,2%.

«Основанием для проведения контрольно-надзорных мероприятий послужили 6,5% (3037) обращений. Подтвердились — 87,4% (2656) обращений», — отметили в управлении.

В 2019 году по фактам нарушений, выявленных в результате рассмотрения обращений, составлено 4240 протоколов об административных правонарушениях, направлено в суд 540 заявлений и исков, передано шесть материалов для возбуждения уголовных дел, выдано 92 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.