Вашингтон, , 00:49 — REGNUM Видеоигры Control и Death Stranding получили по восемь номинаций на премию DICE 2020 в области видеоигр, которую проводит Академия интерактивных искусств и наук. Об этом 13 января сообщил журнал PC Gamer.

Игры Disco Elysium и Call of Duty: Modern Warfare получили по шесть номинаций, Outer Wilds и Untitled Goose Game — по четыре. Кроме того, по три номинации получили проекты A Short Hike, Mortal Kombat 11, Sayonara Wild Hearts и ремейк Resident Evil 2. Издание отмечает, что в общей сложности на премию DICE Awards в 2020 году номинированы 65 игр.

Напомним, аббревиатура DICE расшивровывается как Design, Innovate, Communicate, Entertain («Дизайн, инновации, общение, развлечение»). Церемония объявления победителей (23 по счету) пройдет 13 февраля 2020 года в Лас-Вегасе.

Читайте ранее в этом сюжете: Арт-директор God of War выпустил концепт-арт к классической игре Star Fox