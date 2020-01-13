Анкона, Италия, , 21:46 — REGNUM 14 января члены профсоюзов итальянских авиакомпаний и авиационных служб проведут 4-часовую забастовку, сообщили лидеры профсоюзов в понедельник, 13 января.

Забастовка продлится с 13 до 17 часов.

В отдельных случаях члены профсоюзов будут воздерживаться от работы в течение всего дня 14 января — в частности, это касается работы аэропортов Перуджи, Анконы и Пескары. Изначально планировалось, что вся забастовка будет 24-часовой.

Члены профсоюзов требуют от правительства более эффективной борьбы с «демпингом» на рынке труда и помощи в обеспечении достойных условий коллективных контрактов.