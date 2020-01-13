Вашингтон, , 19:04 — REGNUM Жители крупных городов Запада, в частности, Берлина, Парижа, Лондона, Нью-Йорка и Монреала, спустились в метрополитен без штанов — в исподнем белье — в рамках развлекательной акции «В подземку без штанов».

Организаторы данной акции подчеркивают, что это не протест против чего-либо и никаких идей мероприятие не несет. Это просто «праздник глупости».

По плану акции, ее участники должны собраться в заранее оговоренном месте, дружно там снять штаны и вместе отправиться в метрополитен.

В подземке все участники акции должны вести себя как ни в чем не бывало, а своим внешним видом заставить других пассажиров если не рассмеяться, то хотя бы улыбнуться.

Стоит отметить, что идея «голоногого» путешествия в метрополитене появилась в 2002 году в Еью-Йорке. В первой акции приняли участие только семь человек. Но с годами акция распространилась и теперь в ней участвует большое количество людей во многих крупных городах, в которых есть метрополитен.