Сиэтл, США, , 16:54 — REGNUM Amazon выпустит документальный фильм о жизни и спортивной карьере немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера. Об этом 13 декабря сообщает Deadline.

Картина расскажет о карьере футболиста и её пике — чемпионате мира 2014 года. Фильм будет транслироваться в Германии, Австрии и Швейцарии в 2020 году.

Напомним, Бастиан Швайнштайгер стал чемпионом мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии. Он является самым титулованным немецким футболистом в истории.

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм «Дылда» не вошёл в список номинантов на премию «Оскар»