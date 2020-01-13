Чебоксары, , 14:56 — REGNUM В Чебоксарах новогодние ёлки призывают не выкидывать на улицу, а сдавать в зооуголок в детском парке. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы Чувашии.

Использованные новогодние ёлки предлагают сдавать для обитателей зооуголка «Ковчег» детского парка им. А. Г. Николаева. Их будут принимать в дар с 13 по 19 января.

Организаторы поясняют, что ёлки нужны в качестве витаминной добавки для зверей, а также для обустройства вольеров.

«Травоядные с большим удовольствием едят ёлки и грызут ствол дерева, копытные стачивают о них зубы, а птицам (например, пеликанам) очень нравится тёплая подстилка в вольере из хвойных деревьев», — говорят в детском парке.

В 2019 году чебоксарцы сдали 147 хвойных деревьев — сосен, пихт, ёлок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске выброшенные живые новогодние ёлки будут вывозить отдельно и отправят на переработку: они пройдут процесс дробления и отправятся на биокомпостирование.

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