Чебоксары, 13 января 2020, 14:56 — REGNUM В Чебоксарах новогодние ёлки призывают не выкидывать на улицу, а сдавать в зооуголок в детском парке. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы Чувашии.
Использованные новогодние ёлки предлагают сдавать для обитателей зооуголка «Ковчег» детского парка им. А. Г. Николаева. Их будут принимать в дар с 13 по 19 января.
Организаторы поясняют, что ёлки нужны в качестве витаминной добавки для зверей, а также для обустройства вольеров.
В 2019 году чебоксарцы сдали 147 хвойных деревьев — сосен, пихт, ёлок.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске выброшенные живые новогодние ёлки будут вывозить отдельно и отправят на переработку: они пройдут процесс дробления и отправятся на биокомпостирование.
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