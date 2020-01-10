Ульяновск, , 18:18 — REGNUM В Ульяновске выброшенные живые новогодние ёлки будут вывозить отдельно и отправят на переработку для изготовления биокомпоста. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минприроды.

В ведомстве отмечают, что выбрасывать ёлки ульяновцы начали «уже утром 1 января». При этом деревья вывозятся отдельно от твёрдых коммунальных отходов и направляются на переработку.

«Так, собранные в зоне деятельности первого регионального «мусорного» оператора «Горкомхоз» новогодние ёлки пройдут процесс дробления и отправятся на биокомпостирование», — говорят в ведомстве.

В министерстве призывают жителей оставлять новогодние ёлки на контейнерной площадке, чтобы не допустить захламления придомовой территории.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне нового года в Ульяновской области прошла межведомственная профилактическая акция «Лес», направленная на пресечение незаконных рубок в лесах. В ходе рейдов на глаза инспекторов попался безработный из Павловского района, который решил подзаработать к новому году за счёт продажи срубленных ёлок. Мужчина вырубил 37 елок, ущерб оценивается в 150 тыс. рублей.