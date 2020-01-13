Алма-Ата, Казахстан, , 14:04 — REGNUM Предприятие по изъятию земельных участков для государственных нужд планируют создать в Алма-Ате. Об этом 13 января заявил руководитель управления земельных отношений города Алма-Аты Ардак Самамбетов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в настоящее время в работе управления находится около 600−700 участков земли. Выполнение большого объема работы по земельным вопросам потребует создания отдельного предприятия, отметил Самамбетов.

Он добавил, что изменения в законе «Об особом статусе Алма-Аты» позволят создать предприятие, которое обеспечит изъятие участков для нужд государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики увеличить налоговые ставки за неиспользуемые земельные участки до 20 раз.

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