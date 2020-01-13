Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM Адвокат петербургского историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, пожаловался на невозможность встреч с подзащитным и посещения его родителями, так как он до сих пор находится на экспертизе в Москве. Об этом адвокат Александр Почуев заявил в понедельник, 13 января.

Напомним, с конца прошлого года Олег Соколов находится в одной из московских специализированных клиник, где он проходит психолого-психиатрическую экспертизу. В скором времени обследования будут завершены, после чего историка, возможно, вернут обратно в Петербург.

Всё то время, что Соколов содержится в Москве, он находился в камере СИЗО один, однако, по данным ряда СМИ, с недавних пор у историка появился сокамерник. Об этом рассказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников: он говорит, что историк чувствует себя лучше и спокойнее, а его сокамерником стал парень, подозреваемый по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).

По словам адвоката, об изменениях в содержании его клиента его не извещали.

«Однако хочу отметить, что частая смена сокамерников или самих камер зачастую является средством психологического давления. В данном случае защите пока подобное в отношении историка Соколова неизвестно», — отметил Почуев.

Однако само пребывание Соколова в Москве, по словам адвоката, делает невозможным встречи с родственниками, передачу необходимых продуктов и крайне затрудняет общение с адвокатами.

«Уже почти целый месяц нам не попасть к нему», — посетовал он.

63-летний Олег Соколов обвиняется в убийстве 23-летней девушки, с которой он встречался на протяжении пяти лет. В ночь на 8 ноября 2019 года мужчина четыре раза выстрелил в свою сожительницу из обреза, а через сутки после убийства расчленил тело жертвы на части и выбросил в Мойку. Однако в один из походов он случайно оступился и сам упал в воду, не успев избавиться от кистей рук девушки, благодаря чему и стало известно о совершенном им преступлении.

Читайте ранее в этом сюжете: Историка Соколова вернут в Петербург из Москвы после экспертизы