Нур-Султан, , 13:08 — REGNUM Катарская авиакомпания Qatar Airways планирует запустить прямое авиасообщение Доха — Нур-Султан и Доха — Алма-Ата, сообщили 13 января в комитете гражданской авиации Казахстана.

Отмечается, что перелеты по маршруту Доха — Нур-Султан будут выполняться два раза в неделю, а по маршруту Доха — Алма-Ата — четыре раза в неделю. Рейсы будут выполняться самолетом Airbus a320. Продажи билетов стартую с 16 января 2020 года.

Напомним, 9 декабря в комитете гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что договорились с авиационными властями Кувейта увеличить частоту авиарейсов до 14 раз в неделю.

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