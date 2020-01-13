Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отказал следствию в ходатайстве о заключении под стражу восьмиклассника, который в пьяной ссоре с сожителем матери насмерть заколол его ножом. Суд ограничился тем, что запретил обвиняемому в убийстве подростку ряд определенных действий. Об этом сообщает 13 января объединенная пресс-служба судов города.

Напомним, ссора на почве личной неприязни между 15-летним учащимся 8 класса школы и 46-летним мужчиной произошла на лестничной площадке шестого этажа дома №33 по 12-й линии Василевского острова в ночь на 11 января. По версии следствия, подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил оппонента колюще-режущим предметом в область левого плеча, отчего мужчина скончался в машине «скорой».

В тот же день юноша был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». За это преступление грозит до 15 лет лишения свободы.

В понедельник в суде обвиняемый, его мать и адвокат просили не удовлетворять ходатайство следователя и не отправлять юношу в СИЗО. В качестве доводов они привели аргумент, что умысла на причинение смерти потерпевшему у обвиняемого не было, после совершения преступления парень просил соседей вызвать скорую помощь и до приезда медиков пытался зажать рану.

«Суд следствию отказал, указав, что основания для избрания самой строгой меры сводятся лишь к тяжести предъявленного обвинения, а обстоятельств, которые свидетельствовали бы о том, что обвиняемый скроется, совершит новое преступление, будет препятствовать производству по делу, суду не приведено», — говорится в сообщении.

Василеостровский районный суд избрал юноше меру пресечения в виде запрета определенных действий, — ему запрещено выходить за пределы постоянного места жительства с 19:00 до 07:00, а также находиться за пределами Василеостровского района Петербурга. Ограничения действуют до 11 марта 2020 года.

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