Киев, 13 января 2020, 11:37 — REGNUM В 2019 году сотрудники Национальной полиции Украины зафиксировали 806 преступлений, сообщили в ведомстве журналистам издания «Левый берег».
Кроме того, у пассажиров метро 36 раз находили оружие или боеприпасы, начато девять уголовных дел по фактам ложного минирования.
В 2019 году в метро скончались 11 человек, из них девять по естественным причинам, а двое покончили с собой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее львовский журналист Павел Зубюк назвал Киев в сравнении с Москвой «неухоженным общежитием», в котором ни один вид транспорта, кроме метро, не может организованно перевозить людей.
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