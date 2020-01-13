Киев, , 11:37 — REGNUM В 2019 году сотрудники Национальной полиции Украины зафиксировали 806 преступлений, сообщили в ведомстве журналистам издания «Левый берег».

«Самым «популярным» преступлением стало ношение наркотиков без цели сбыта, по этой статьей зарегистрировали 303 уголовных производства (раскрыли 166). Кражи заняли второе место, всего было зарегистрировано 288 случаев (раскрыли 45). Кроме этого, отдел полиции в метрополитене зафиксировал 11 грабежей (раскрыты семь)», — сказано в сообщении.

Кроме того, у пассажиров метро 36 раз находили оружие или боеприпасы, начато девять уголовных дел по фактам ложного минирования.

В 2019 году в метро скончались 11 человек, из них девять по естественным причинам, а двое покончили с собой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее львовский журналист Павел Зубюк назвал Киев в сравнении с Москвой «неухоженным общежитием», в котором ни один вид транспорта, кроме метро, не может организованно перевозить людей.

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