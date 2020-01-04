Киев, , 09:50 — REGNUM Украинский журналист львовского издания Zahid. netПавел Зубюк сравнил столицы Украины и Российской Федерации — Киев и Москву. Сравнение оказалось не в пользу Киева.

По мнению журналиста, Киев не просто повторяет в своем развитии путь Москвы, но и достаточно сильно отстает от российской столицы.

«Можно даже сказать точнее: Киев — это такая второсортная, меньшая по размеру Москва», — пишет Зубюк.

Украинскую столицу он назвал «неухоженным общежитием».

Он пояснил, что Киев он считает худшей версией Москвы, где все московские «болячки» времен мэра Юрия Лужкова доведены до абсурда. Это и хаотичная «точечная» застройка, многочисленные пробки, тотальная безвкусиц в архитектуре.

При этом журналист отдает должное новому руководству Москвы — оно сделало «дельные выводы» в вопросе решения ряда проблем города. А вот Киев, по мнению Зубюка продолжает развиваться в «пагубном» направлении.

Журналист считает, что на сегодняшний день Киев — это город, где власть контролируется «строительной мафией», который страдает от автомобильных пробок, а коммунальный транспорт за исключением метро в принципе не способен организованно перевозить пассажиров.

При этом обе столицы отягчены огромным количеством спальных районов, которые, по его мнению, представляют собой «уродливые человейники». При этом в Москве дороги лучше.

В целом Зубюк подытоживает, что Киев — это концентрат всех «государственных болячек» Украины.