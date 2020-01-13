Дар-эс-Салам, Танзания, , 11:34 — REGNUM Через несколько дней после публикации прогноза Метеорологической службы Танзании об аномальной жаркой погоде местные врачи призвали жителей восточноафриканской страны не употреблять спиртное и воздержаться от серьезных физических нагрузок во избежание проблем со здоровьем. Об этом передает газета Mtanzania.

По словам врачей, вышеперечисленные действия повышают вероятность перегрева, что провоцирует различные заболевания, в том числе и заболевания сердца. Кроме того, жителей Танзании предупредили о возможном дефиците внимания, связанном с чрезмерной потерей солей в организме.

Как сообщила глава Партии врачей Танзании, которая также работает в госпитале Мухимбили Элиша Осати в интервью изданию, сильная жара нарушает работу клеток организма.

«Во время жаркой погоды происходят изменения в теле, оно теряет много жидкости и солей, из-за чего может возникнуть сухость кожи, проблемы в работе почек, из-за чего у пациентов могут случаться конвульсии, сыпь и нарывы, что иногда приводит к общему ослаблению организма и заражению инфекциями», — заявила Осати.

Со своей стороны, кардиолог из Университета сердца имени Джакайя Киквете Джордж Лонгопа заявил, что с усилением жары у пациентов также наблюдается учащение сердечного ритма, что оказывает негативное влияние на работу сердца. Он посоветовал жителям страны воздержаться от чрезмерных физических нагрузок, почаще находиться в прохладных помещениях и носить отталкивающую солнечные лучи одежду.