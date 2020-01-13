Кировск, , 11:09 — REGNUM Верховный суд ЛНР приговорил жителя Кировска к 12 годам тюрьмы за госизмену, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

Следствие установило, что с апреля по декабрь 2018 года осуждённый пытался дискредитировать проведение выборов на территории ЛНР, фиксировал на фото‑ и видеоаппаратуру лица организаторов выборов с целью идентификации и передачи данных украинским спецслужбам.

Мужчина также выезжал на территорию Украины, где участвовал в судебных заседаниях, на которых сообщал о «незаконности» выборов в ЛНР.

В ходе суда обвиняемый дал признательные показания и изложил подробную хронологию своих действий.

«С учётом личности подсудимого, обстоятельств совершенного преступления, а также позиции государственного обвинителя, житель города Кировска осуждён к наказанию в виде лишения свободы сроком на 12 лет», — сказано в решении суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР аналогичный приговор был вынесен местному жителю, который шпионил в интересах украинских спецслужб.

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