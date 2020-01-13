Нур-Султан, , 09:09 — REGNUM Работодатели Казахстана могут привлечь к трудовой деятельности не более 29 292 иностранных работников, что на 40% меньше, чем в 2018 году. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения республики.

Квота на привлечение иностранных специалистов сократилась на 37%, на квалифицированных рабочих — на 23%. Кроме того, работодатели Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызыл-Ординской и Северо-Казахстанской областей полностью отказались от иностранных квалифицированных рабочих.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября 2019 года министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов заявил, что в республике планируется вдвое сократить квоты на трудоустройство иностранных специалистов и работников.

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