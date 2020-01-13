Балахтинский р-н, , 08:13 — REGNUM Редкую перелётную птицу встретили в Балахтинском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 января в региональном министерстве экологии и рационального природопользования.

Охотинспекторы минэкологии увидели орлана-белохвоста во время рейдов на Красноярском водохранилище. Эта птица занесена в Красные книги РФ и Красноярского края.

Встреча удивительна ещё и тем, что в пределах края орлан-белохвост — перелётный вид. Обычно он улетает в конце сентября — начале октября.

Масса тела орлана-белохвоста может достигать 7 кг, размах крыльев — 2−2,5 метра. По информации министерства, чаще всего такая красивая и редкая птица встречается в полосе крайней северной тайги.

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