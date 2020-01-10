Красноярск, , 06:57 — REGNUM В Красноярском крае сотрудники национального парка «Шушенский бор» заметили необычное природное явление. Как сообщили ИА REGNUM 10 января в пресс-службе нацпарка, на деревьях в лесу после рождественских морозов появились гирлянды и серпантин из снега.

Снежные украшения на деревьях в нацпарке «Шушенский бор» Элинор Пэйт ©, пресс-служба НП «Шушенский бор»

Природа украсила деревья в Перовском лесничестве «Шушенского бора». Специалисты парка подчёркивают, что причиной этого «рождественского чуда» стали резкие перепады температур. Перед Рождеством было потепление, которое затем сменилось резким похолоданием. Во время оттепели снег начал таять, а потом замёрз, приняв необычную форму.

Снежные украшения сфотографировала сотрудница парка Элинор Пэйт. По её словам, они очень хрупкие и осыпаются при малейшем прикосновении.

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