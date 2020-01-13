Кемерово, , 06:29 — REGNUM В Кузбассе продолжает действовать особый противопожарный режим. Он установлен по распоряжению губернатора Сергея Цивилёва и продлится до 15 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

По данным управления, особый противопожарный режим традиционно вводится в зимние месяцы, когда из-за использования печей и отопительных приборов возрастает риск возникновения пожаров.

«Во время действия режима сотрудники МЧС России усиливают требования к соблюдению норм пожарной безопасности, как рядовых граждан, так и руководителей и собственников предприятий», — напомнили в ведомстве.

Размер штрафов за нарушения правил пожарной безопасности на этот период увеличен: для граждан до 4 тыс. рублей, для должностных лиц до 30 тыс. рублей, для юридических лиц до 400 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с начала 2020 года в Кузбассе произошли уже почти 40 пожаров. Основные причины — нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печей, неправильное их устройство или неисправность.

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