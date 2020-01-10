Кемерово, , 09:56 — REGNUM В Кузбассе с начала 2020 года произошли уже десятки пожаров, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

По оперативным данным, насчитывается уже почти 40 пожаров. Основные причины возгораний — нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печей, неправильное их устройство или неисправность.

«Чтобы избежать возгорания, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, как на этапах проектирования и строительства, так и на этапе использования печей», — напомнили специалисты ГУ МЧС России по Кемеровской области.