Санкт-Петербург, , 20:52 — REGNUM Прошедший 2019 год в Санкт-Петербурге поставил печальные рекорды в семейных отношениях горожан. Количество свадеб оказалось самым низким за последние девять лет, а число разводов — самым высоким за тот же период. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные городским комитетом по делам записи актов гражданского состояния.

Горожане на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

В 2019 году в Северной столице было официально заключено 49 380 брачных союзов. Это на 2211 меньше, чем в 2018 году. И даже меньше, чем в самом «малобрачном"за последнее время 2016 году — тогда была сыграна 50 691 свадьба.

На фоне сокращения количества браков резко выросло количество разводов. В 2019 году распалась 27 101 петербургская семья. Это на 646 больше, чем годом ранее (26 455 в 2018 году). До прошлого года антирекорд по разводам принадлежал «докризисному» 2013 году (26 663 развода).

Чаще всего браки в Петербурге в 2019 году заключались в летний период, особенно в августе, а распадались примерно одинаково в течение года, но больше всего — в октябре.