Киев, , 13:54 — REGNUM Над территорией Украины снова фиксируется наибольшая концентрация угарного газа (СО) в мире, которая сопоставима с промышленными районами Китая или Нью-Йоркской агломерацией. Об этом 11 января на своей странице в Facebook сообщил председатель комитета по вопросам ЖКИ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды общественного совета при Киевской городской государственной администрации Олег Попенко.

Эксперт отметил, что половину территорию страны — от Киева до Харькова, а также от Винницы до Мариуполя «накрыло» аналогично тому, как это было в октябре минувшего года. Специалист также отметил, что Гидрометеорологический центр Украины при этом «молчит» и граждане Украины не проинформированы о том, чем они дышат.

ИА REGNUM напоминает, в конце октября-начале ноября 2019 года в столице Украины было зафиксировано загрязнение воздуха, превышающее норму почти что в три раза.

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