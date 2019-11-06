Киев, , 16:11 — REGNUM Проспект Науки оказался единственным местом в Киеве, где не наблюдается превышение норм загрязнения воздуха, заявили в Центральной геофизической лаборатории имени Срезневского, сообщило 6 ноября издание Liga.net.

По данным специалистов, проводивших замеры с 29 октября по 5 ноября, в среднем по городу уровень загрязнения воздуха превышал норму в 2,1−2,8 раза.

Так, на улицах Инженера Бородина, Каунасской и на проспекте Победы концентрация диоксида азота в воздухе оказалась превышена 4,2−4,9 раз, а на площадях Демеевской, Бессарабской, Победы и Оболонском проспекте — в 3,2−3,8 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября из-за безветренной погоды и огромного количества листьев, сжигаемых горожанами, над Киевом образовалось облако смога.

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