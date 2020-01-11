Вашингтон, , 14:09 — REGNUM Кинокомпания Sony Pictures заинтересована в привлечении режиссёра Рубена Флейшера к работе над проектом фильма по видеоигре Uncharted с Томом Холландом, который исполнит роль молодого Нейтана Дрейка. Об этом 11 января сообщил портал Deadline.

Инсайдеры сообщили, что Флейшер возглавляет список кандидатов Sony и кинокомпания хочет привлечь его как можно быстрее, чтобы съёмки прошли до того, как Холланда привлекут к созданию очередного фильма киновселенной Marvel. Отмечается, что кинематографист пока что не дал своё согласие на участие в проекте.

Напомним, ранее Рубен Флейшер работал над созданием фильма «Веном», который принес Sony доход в размере $856 млн. Его последней картиной стала «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», премьера прошла в октябре 2018 года, фильм собрал в мире более $121,5 млн.

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