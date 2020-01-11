Москва, 11 января 2020, 06:40 — REGNUM В субботу, 11 января, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха −2…−0 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на 12 января в Москве будет −6…−4 °С.
Скорость восточного ветра составит 5−10 м/с. Давление 748 мм рт.ст.
В связи с неблагоприятными погодными условиями — снегом, туманом и гололедицей — 11 января в столице объявлен жёлтый уровень опасности.
В Подмосковье местами небольшие осадки, гололедица, температура воздуха ожидается в интервале −5…−0 °С днём, −9…−4 °С ночью.
В воскресенье, 12 января, днём в столице ожидается 0…+2 °С. По области −3…+2 °С.